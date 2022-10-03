Gelecek yıl yapılacak seçimlerde tüm tepkilere rağmen adaylık için kollarını sıvayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir oyuna girişti. Geçtiğimiz yıllarda başörtüsünden 1 metrekarelik bez parçası olarak bahseden CHP lideri, bugün yayınladığı videoyla Türkiyede bir başörtüsü sorunu olduğunu öne sürüp konu hakkında kanun teklifi hazırladıklarını ifade etti. AK Parti hükümeti tarafından yıllar önce sorun olmaktan çıkarılan meseleyi yeniden kaşıyan Kılıçdaroğlunun, geçtiğimiz yıllarda başörtüsü hakkında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu. CHP lideri, başörtüsü yasağı kalktıktan sonra, Başörtüsü laikliğe aykırı, başörtüsü ile okula gidilmesi hukuka aykırı, başını açıp üniversiteye gitmek devlet kuralı gibi ifadeler kullanmıştı.