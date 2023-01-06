Onuncu kez görüşen altılı masa, bir kez daha adaylık konusunda somut bir adım atamadı. CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlunun toplantıda Adayımız masadan biri olmalı dediğini; Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın sessiz kaldığını, kendisine en çok karşı çıkan Meral Akşenerin itiraz etmediğini söyledi. Kılıçdaroğlunun adaylık çalışmasını başlattığının altını çizen Yarkadaş, Kemal Bey yarın bugün Ekrem İmamoğlu ile bir açılışa katılacak. Akşam da Ekrem İmamoğlu ile bir özel görüşmesi var. diye konuştu.