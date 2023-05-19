2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde içinde HDPKKnın da yer aldığı 7li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlunun terörü öven, destekleyen ve onlara güç veren söylemlerini bir kez daha akıllara getirdi. Bir taraftan Bir numaralı ülkücü benim, milliyetçi de benim mesajı veren ve onlarca açıklamasında PKKyı meşrulaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu, HDPli isimlerle ele ele girdiği seçimlerde Türkiyenin milli güvenlik sorunu haline dönüştü. Daha önce de YPG bize mi saldıracak? çıkışında bulunan ve alenen devletin altına dinamit koymaya çalışan Kılıçdaroğlu, Biz YPGyi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur. demişti. İşte Kılıçdaroğlunun günah galerisi…