İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan adaylık kavgası bugün ayyuka çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kemal Kılıçdaroğlunun adaylıkta diretmesi durumunda kendi adayımızı çıkarırız restini çekti. 6lı masanın 11inci toplantısı öncesinde yapılan açıklama Paçacının İYİ Partiden istifasıyla noktalandı. Yaşananlar sonrası katıldığı bir konferansta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlunun adaylığını istemeyen Meral Akşener ve Ekrem İmamoğluna üstü kapalı göndermelerde bulundu. Kılıçdaroğlunun adaylığını istemeyenlerin parayla bu açıklamaları yaptığını iddia eden Kuşoğlu, Onun için aramıza nifak sokmak istiyorlar. Hiç şüpheniz olmasın, aramıza nifak sokmak için de para gücünü kullanıyorlar, tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar. dedi.