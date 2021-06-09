Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert yanıt /09.06.2021

Sosyal medya hesabı Twitter’dan videolu skandal bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ülkemizin geleceğini siz tayin edeceksiniz, bu haramzadeler değil sözleri gündeme damgasını vurdu. Daha da ileri giden Kılıçdaroğlu, iktidarı hedef alarak Selamı sabahı kesin, sofralarına oturmayın dedi. A Haber’de Kılıçdaroğlu’nun bu kutuplaştırıcı sözleri yorumlayan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, “HDP-PKK silahla, Kılıçdaroğlu da halkın yakasına yapışmakla tehdit ediyor” dedi. Genç, Neyin ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu sözlerin ne manaya geldiğini de biliyoruz. ‘Haramzade’ çok ağır bir hakarettir. Sen nasıl bir siyaset yapıyorsun? şeklinde konuştu.