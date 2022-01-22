Kim Milyoner Olmak İster'de Avrupa'nın kirli tarihini ortaya çıkaran soru! Herkes o ülkeye hayran ama tarihi bambaşka! Açık artırma ile çocuk ticareti... / 21.01.22

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İsterde Avrupanın çocuklara karşı yıllar boyunca uyguladığı zulmü adeta gözler önüne seren bir soruya yer verildi. Yarışmacıya sorulan 1980lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır? sorusunun doğru yanıtı İsviçreydi. Peki dünyada çikolatası, güzel köy evleri, zenginliği ile tanınan İsviçrenin tarihinde neler var? İsviçre çocuıkları nasıl açık artırma ile sattı? İşte detaylar...