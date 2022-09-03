Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun sunumuyla ekranlara gelen Atvnin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İstere katılan 55 yaşındaki Leyla Altıparmak isimli yarışmacı 30 bin TLlik soruyu geçerek barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 200 bin TLlik soruda takıldı. Milyonerde yarışmacıya yöneltilen Hangisi maydanozgillerden değildir?” sorusunda yarışmacı, yanlış cevap vererek 30 bin lira ile ayrıldı. İşte Milyonerde geceye damga vuran ve izleyenleri gülmekten kırıp geçiren yarışmacının birbirinden eğlenceli anları…