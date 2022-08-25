Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun sunumuyla ekranlara gelen Atvnin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İstere katılan 20 yaşındaki – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hasan Berat Çarşanba isimli yarışmacı 10 bin TLlik soruyu aşarak barajı sorusuna geldi. Yarışmacı 30 bin TLlik soruda takıldı. Milyonerde yarışmacıya “Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandığı final maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan futbolcu kimdir?” sorusunda yarışmacı, yanlış cevabı vererek elendi. İmirzalıoğlu, “Hiç mi hatırlamıyorsun” diyerek UEFA Finali’nde yaşananların kısa bir özetini anlattı. İşte Milyonerde çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…