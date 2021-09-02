Kira fiyatlarında büyük artış! Ev kiraları neden arttı? Yıllık zam neye göre yapılıyor? / 02.09.21

AHaber

Son dönemde Türkiye’nin önemli gündeme maddelerinden biri ev kiraları oldu. Talepler artınca kiralık ev fiyatlarında yüksek artışlar meydana geldi. Zam oranları öyle ki bazı bölgelerde yüzde 290’ları bile geçti. Peki ev kiraları neden yükseldi? Ev kiralarına yapılan zamlar neye göre yapılıyor? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.