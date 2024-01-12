Son günlerde Yemendeki İran destekli Husiler, Katil İsrailin Gazzeye yönelik saldırılarına yanıt olarak Kızıldenizdeki ticari gemileri hedef aldı. Bu saldırılar sonrası çok sayıda şirket Kızıldenizdeki seferlerini durdurma kararı alırken ABD ve İngiltere gece saatlerinde Yemene saldırdı. ABD Başkanı Biden Husilere yönelik çok sayıda hedefin gece saatlerinde vurulduğunu açıklarken, Husiler ABD ve İngiliz savaş gemilerini hedef aldıklarını duyurdu. A Haber editörü Felemez Doğan yaşananları A Haber ekranlarında yorumladı.