Londrada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatara saldırı girişimi gerçekleştirildi. Tatar, yaşananları A Haberdeki katıldığı canlı yayında anlattı. Tatar, İnanamazsınız! Kings College Londra Üniversitesinde medeniyetin beşiğinde bir konferans verecektim Türk çocuklara. Neticede diğerleri de gelebilirdi. Ben sadece Türklerle sınırlı osun demedim. Ama Rumlar ortalığı karıştırdı ve idareye baskı yaptılar kimse katılmasın diye. Ve bir de Yunan bayrakları ile dolu. Birkaç yüz kişi avazlarının çıktığı kadar Türkler Kıbrıstan dışarı Kıbrıs Rum’dur Hatta Tatara ölüm şeklinde sloganlar. Yani biz Kıbrısta bunlar ile nasıl barış sağlayacağız. dedi.