Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenlerde düzenlenen dev mitingde vatandaşlara hitap etti. Tarihi buluşmada resmi rakamı açıklayan Başkan Erdoğan, Alanda resmi rakam 90 bin, yollarda 50 bin. Pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak. dedi. 14 Mayısta büyük hezimet yaşayan 8li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğluna yüklenen Başkan Erdoğan, Yüzde 87nin üzerinde bir katılımla dünyaya demokrasi dersi verdik. İlk turda rakiplerimize hatrı sayılır bir fark attık. Parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra Bay Bay Kemalin yapabileceği bir şey var mı? Çoğunluk bizde. Sen nasıl kanun çıkaracaksın. ifadelerine yer verdi. Türkiyenin Cumhur İttifakından yana irade kullandığını bildiren Başkan Erdoğan, Milletimiz 323 milletvekilini Cumhur İttifakına vererek aslında hangi irade tarafından yönetilmek istediğini beyan etti. Milletimiz, ‘İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün’ dedi, tercihini bizden yana zaten kullandı. şeklinde konuştu. Diğer yandan koalisyonda yaşanacaklara işaret eden Erdoğan, “İktidara gelmek için her türlü rezilliği sahnelediler. Bölücü örgütün uzantısından tutun da FETÖcülere kadar kapalı kapılar ardında pazarlık yaptılar. Toplam oyları yüzde 1i zor bulan 3-4 tane partiye 40 vekillik verdiler. Pazartesi günü ortalık savaş alanına dönecek.” cümlesini kurdu. Ayrıca İBB Başkanı İmamoğlu’na eleştiri yönelten Başkan Erdoğan, “Dün de pazarcıyla kavga ediyor. Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra? Ondan sonra tutup zabıtayla karakola götürüyor. Ne oldu? Onlar da bıraktı. Böyle idarecilik, belediye başkanlığı olmaz.” dedi.