Deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm imkanları seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyamandan sonra bugün de Gaziantepe gitti. Başkan Erdoğan, Nurdağında Gaziantep – Kilis Afet Konutları Temel Atma Törenine katıldı. Başkan Erdoğan, deprem bölgesini ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceklerini bir kez daha yineledi. 7li koalisyon masasına da sert sözlerle tepki gösteren Başkan Erdoğan, Bunlar teröristlerle el ele kol kola yürürler dedi. Başkan Erdoğan ayrıca koltuk pazarlığına tutuşan 7li koalisyona net mesaj göndererek Koalisyonla ülke bir yere gidemez ifadelerine yer verdi.