6lı koalisyonun 3 Martta başlayan adaylık tiyatrosu 6 Martta son buldu. Meral Akşenerin koalisyona şartlı dönüşü sonrası bugün Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını resmen ilan edildi. Gelişme sonrası açıklamalarda bulunan masanın gizli ortağı HDP, Kılıçdaroğluna destek açıklaması yapıp Kendisini bizimle görüşmeye bekliyoruz. Bizimle yapacağı doğrudan görüşme sonucu kendisini destekleriz. ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlunun adaylığının açıklandığı sırada yüzünün asık olduğu görülen Akşenerin, geçmişte yaptığı, HDP ile aynı masada olmayız çıkışı ise yeniden gündem oldu.