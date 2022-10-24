Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında ve plastik imalathanesinde yangın çıktı. Alanda patlamaların olduğu öğrenilirken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Canlı yayında patlama sesleri duyuldu. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer bölgeden aktardı. Diğer yandan yangın ile ilgili A Haber’e konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 3 fabrikada etkilenme var. Ama kontrol altında, bir yere sıçramasını beklemiyoruz. 1 tane dumandan etkilenen kardeşimiz var. Olayın çıkışı ile ilgili güvenlik birimlerimiz gerekli incelemelerine devam ediyor. Önemli olan can kaybının olmaması. Devletimizin tüm imkanları ile şuanda vatandaşımızın yanındayız.” dedi.