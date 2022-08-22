Başkan Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreninde açıklamalarda bulundu. Türkiye stratejik öneminin son derece yüksek bir yerde olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiyenin komşularına arkasını dönme lüksü yoktur. diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun S-400leri hedef alan açıklamalarına da sert tepki gösteren Erdoğan, Yunanistana yapılan askeri yığınağı gördüğü halde, hala savunma sanayisi atılımlarımızı eleştiren varsa, stratejik öngörüsünü kaybetmiş demektir. Türkiyeyi yabancı basına şikayet edenlere sadece acıyoruz dedi.