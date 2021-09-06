Koronavirüs aşılamasında son dakika gelişmesi! 12 yaş ve üstüne yönelik aşı randevusu tanımlandı I Çocuklar ne zaman aşılanacak? Çocuklara aşı randevusu... / 05.09.21

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Son dakika haberi... Bilim Kurulu tarafından onaylanan karar gereği 12 yaş ve üstüne Covid-19 aşı randevuları sisteme tanımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin"12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.