Kovid-19 vaka tablosu açıklandı /30.09.2021

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 216 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 104 de yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım” dedi.