Başkan Recep Tayyip Erdoğanın 2023 seçimlerinin 14 Mayısta yapılacağını açıklaması sonrası, siyaset kulisleri hareketlendi. Cumhur İttifakının adayı Başkan Erdoğan olarak aylar öncesinden açıklanmasına rağmen Millet İttifakının adayının kim olacağı henüz kamuoyuna duyurulmadı. Aday olacak isim üzerinden birbirine giren muhalefet kanadına ilişkin son bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, krizin sadece isim olmadığını, milletvekili sandalye sayıları üzerinden de tartışmaların yaşandığını vurguladı. AK Partinin ise seçime yarın yapılacakmış gibi hazır olduğunu vurgulayan Akkuş, Erdoğanın 100ün üzerinde seçim mitingi yapması bekleniyor. AK Parti çok kapsamlı olarak seçime hazır dedi. Akkuş, AK Partinin kamuoyu tarafından sevilen ve değer gören sürpriz isimleri milletvekili adayı göstereceğini de ifade etti. İşte Ankaradaki son kulis bilgileri...