ATVnin reyting rekorları kıran yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazamda, tüm dünyada büyük bir kaosa yol açan küresel enerji krizine değinildi. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Cezayir Reis karakteri, Türkiyenin enerji krizine önlem almak maksadıyla hayata geçirdiği yeşil enerji toryum projesinin nasıl engellenmeye çalışıldığını izleyicilere aktardı. Türk bilim insanlarının küresel akıl tarafından nasıl yok edildiğinin anlatıldığı bölümde, İsviçre Cern Laboratuvarlarında çarpışma testlerinde ortaya çıkan sonuçlar, maalesef küresel oyuncular tarafından hasır altı edildi. Ardından bu konuda bilim çalışması yapan bilim insanlarımız, Isparta’da meydana gelen bir uçak kazası ile yok edildi. denildi. Bahse konu kazada vefat eden Prof. Dr. Engin Arık, dünya rezervinin 3te 2si Türkiyede yer aldığı toryumun; enerji üretimi açısından, 120 trilyon dolarlık petrole eşit olduğunu söylemişti. Peki, Türkiye için kritik öneme sahip proje ne durumda, geçmişte ne olmuştu? İşte detaylar...