İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermesinin ardından Saraçhanede Akşener ve İmamoğlunun düzenlediği miting Kılıçdaroğlu cephesinde tepkiyle karşılandı. Konuya ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Mahmut Övür önemli açıklamalarda bulunurken küresel güçlerin İmamoğlunu hazırladığını belirtti. Övür Parti teşkilatları Akşenere aday ol diyor. Akşener de burada CHPye hakim olmaya çalışıyor. ifadelerini kullanırken İYİ Partinin anketlerdeki son oy oranını da paylaştı. İşte detaylar...