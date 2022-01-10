Küresel operasyonlar mı başladı? Kazakistan'da neler oluyor? Çarpıcı değerlendirmeler: 15 Temmuz gecesi yaşananlar... / 09.01.22

Son dakika haberi... Kazakistandaki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor? Kaosun arkasında kim var? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundular. Kazakistan’da protestolar sürüyor mu? Son durum ne? Gazeteci Aliya Raimbek, Bişkekten aktardı. Raimbek, Ülkenin tüm bölgeleri kontrol altına alınmış durumda dedi. Ülkedeki olaylar kontrol altına alınırken gösterilerde 2si çocuk 164 insan yaşamını yitirdi. Gözaltına alınanların sayısı ise 6 bini buldu.