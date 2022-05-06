"Kürtlere eziyet eden bir HDP var!" /06.05.2022

Şanlı Türk Ordusu, küresel güçlerin maşası terör örgütü PKKyı vuruyor, ses HDPden geliyor. Diyarbakırdan feryatlar göğe yükseliyor HDP rahatsız oluyor. HDP ve PKKnın köşeye sıkışmışlığını ve evlat nöbeti tutan aileler ile HDPliler arasında yaşanan Ankaradaki son gerilimi Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı A Haberde çok çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Pazarcı, HDPlilerin ailelerden duyduğu rahatsızlığı fiili saldırıya dönüştürdüklerini söyleyerek, “Kürtlere eziyet eden bir HDP var!” dedi. Pazarcı, Öyle görünüyor ki o Diyarbakır anneleri bu işten vazgeçmeyecekler. Ve rahatsız etmeye HDPyi devam edecekler. şeklinde konuştu.