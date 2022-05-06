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7/24 Dinle A Haber "Kürtlere eziyet eden bir HDP var!" /06.05.2022
"Kürtlere eziyet eden bir HDP var!" /06.05.2022

"Kürtlere eziyet eden bir HDP var!" /06.05.2022

A Haber

150 Bölüm | 12:34:19
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

"Kürtlere eziyet eden bir HDP var!" /06.05.2022

A Haber 01:57
02

Google'den itiraf gibi açıklama! Chrome kullanıcıları dikkat... Uzman isim uyardı: Verilerinize ve bilgisayarlarınıza ulaşılabilir / 29.04.22

A Haber 02:30
03

Kalaşnikoflu kadın İBB’de nasıl işe girdi? PKK'dan İBB'ye geçişi kim sağladı? / 28.04.22

A Haber 02:37
04

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: CHP’nin içerisinde ciddi çekişme var! İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu... / 04.05.22

A Haber 03:26
05

Çilekte 9 farklı tarım zehri kalıntısı! Çilek en kirli gıda listesinde ilk sırada / 25.04.22

A Haber 01:45
06

Konut fiyatlarında fahiş artış! İstanbul’da 1 yılda yüzde 250 artış / 21.04.22

A Haber 04:21
07

Bosna Hersek’te FETÖ tehdidi! Gizlenmek için hülle yapıyor / 27.04.22

A Haber 03:04
08

Bursa'da düşen uçak ve pilotlarının son görüntüleri! /06.05.2022

A Haber 04:12
09

Muhalefetin Türkiye'ye kurmak istediği tuzak! /06.05.2022

A Haber 03:27
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