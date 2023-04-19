A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş TCG Anadolu konusunda Bu bir ufuk meselesidir. Bu gemiden mutluluk duymak gerekir. İnşallah daha mükemmellerini yapacağız. ifadelerini kullanırken Kemal Kılıçdaroğlunun SİHA ve Baykar hakkındaki eleştirilerine yanıt verdi. Kurtulmuş Projelerin ezikliği içerisindeler. Bir çekememezlik bir kıskançlık var. Bir cehalet kokuyor Kılıçdaroğlunun Baykar lafları. dedi. İşte detaylar...