Lens abdeste engel mi? | Erkekler altın takabilir mi? | Bayılmak abdesti bozar mı? / 13.08.21

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‘Ezan okunurken vaaz edilir mi, komisyonculuk caiz mi, Kadının kadına haram olan yerleri nereleridir, buğdayın zekatı nasıl verilir, cenaze evinin yemek dağıtması doğru mudur, cuma namazı vaktinde alışveriş yapmak haram mı, lens abdeste engel mi?' gibi merak edilen soruları VAV TV'de Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı. Peki erkekler altın takabilir mi? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı haberimizde…