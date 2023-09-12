Orta Akdenizde etkili olan ve 10 Eylül’de Libyanın doğusunu vuran Daniel fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Türkiyenin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, A Haberde son durumu aktardı. Yılmaz, Libya tarihinde görülmemiş bir kasırga ve onun arkasından gelen sel felaketi, ülkenin doğu bölgesindeki 2 önemli kenti Beydağ ve Dernayı çok ağır bir şekilde etkiledi. 3 bin civarında bir can kaybı var. Can kaybının biraz daha da artabileceğine dair ifadelereler var. 6-7 bin civarında vatandaşa da ulaşılamadığı bilgileri geliyor. Başkan Erdoğanın talimatı ile Türkiye harekete geçti yardım konusunda. Kurumlarınınız süratle koordine oldular. Bingazi Havalimanına 3 kargo uçağımızı indirdik. Felaketin yaşandığı bölgeye yardımları gönderdik. Uçaklarımıza AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ve sağlık ekipleri var. İlk yardım ve gıda malzemeleri, çadır ve battaniyeler vardı. Libyalı kardeşlerimizin yaralarının sarılması için hepimiz duyarlılık gösterdik. Gelişmeleri takip ediyoruz. dedi.