İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı CHPli Ekrem İmamoğlunun Yüksek Seçim Kurulu YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Şu an için nihayete ermeyen karar, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtayda kesinleşirse İmamoğlunun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin, İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur. ifadesini kullandı. Söz konusu gelişme üzerinden muhalefet kanadı, iktidarı yargıyı baskı altına almakla itham etti. Birçok vekil, yargının verdiği kararı AK Parti hükümetine mal ederek siyaset devşirmeye çalıştı. Oysa, İmamoğlunun davasındaki hakim hakkında CHP vekili Ali Mahir Başarır, Hakimi tanıyorum, adil ve tarafsız karar verir. açıklamasında bulunmuştu. Hakimin kendilerinin aleyhine verilen kararını hiçe sayan muhalefetin tutumu tepki çekti.