Marketler arasında fiyat uçurumu! Kooperatif ve hal düzenlemesi yolda / 09.09.21

AHaber

Tarladan markete gelene kadar ürünler arasındaki fiyat farkı tepki çekmeye devam ediyor. Öyle ki tarlada 3 lira olan limon fiyatları marketlerde 17 liraya kadar çıkıyor. Aynı ürünler farklı marketlerde fahiş fiyat farklarıyla satılıyor. Vatandaş ise hem bu farklara hem de tarladan markete gelen ürünün fahiş fiyatlara satılmasına tepki gösteriyor. Gıdalardaki fahiş fiyatlara karşı yasal düzenleme yolda. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.