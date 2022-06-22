Marmaris'te yangın neden çıktı? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci son durumu A Haber’de anlattı / 22.06.22

Son dakika haberi... Marmaris’teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangınla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Kirişci, Yangın büyük ölçüde kontrol altında. Ama hala müdahale edilmesi gereken bölümler var. ifadelerini kullandı. Bakan Kirişci, Yangınları haber veren bir yapay zekamız var artık. dedi. Bakan Kirişci, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin dezenformasyonuna tepki göstererek Gerçekten esef verici üzüntü vericidir. Artık bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Burada en azından gelip 1 saat geçirmelerini ben onlara tavsiye ederim. şeklinde konuştu.