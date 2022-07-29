Marmaris'teki yangın kontrol altında /29.07.2022

Muğlanın Marmaris ilçesindeki İçmeler Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve otele sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır. Yangına OGM, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir. açıklamasını yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, Marmaris İçmelerdeki orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. ifadelerine yer verdi.