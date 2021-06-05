Mavi Vatan'a 'Fatih' mührü! 3. büyük müjde / 05.06.21

Son dakika haberine göre; Mavi Vatandaki haklarını müdafaa etmek için başlattığı petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine son yıllarda hız veren Türkiye, yeni bir gaz keşfi müjdesiyle büyük moral buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi Filyos Limanı açılış töreninde Karadenizdeki Sakarya Gaz Sahasındaki Amasra-1 Kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yapıldı. Geçen yıl yapılan 405 milyar metreküplük keşifle birlikte toplam rakam 540 milyar metreküpe ulaştı sözleriyle duyurdu.