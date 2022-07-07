MEB ile Kalyon PV arasında iş birliği /07.07.2022

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başkent Organize Sanayi Bölgesindeki Türkiyenin en büyük güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikasında İşte Mesleğim Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni’ne katıldı. Mesleki eğitim merkezleri kapsamında yüzlerce öğrenciyi istihdam edecek Kalyon Holding, 4 yıllık eğitim sonunda ise öğrencilere ustalık belgesi verecek. Burada konuşan Bakan Özer, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitimle buluşturacağız. İlk hedefimiz, ağustos ayının sonuna 560 bin olan rakamı 700 bine ulaştırmak. İnşallah, 1 Eylül itibarıyla Türkiyedeki mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 700 bine ulaştığının müjdesini tüm kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Kalyon Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ise yapılan protokol ile geçlere destek olmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Kalyoncu, “Ben inşallah gençlerimizi mesleki teknik lisedeki gençlerimizi eğitimlerine başlamak üzere heyecanla fabrikamızda görmeyi bekliyoruz.” mesajını verdi.