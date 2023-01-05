İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme özel soruları yanıtladı. İmamoğlunun kendine göre bir kariyer planı yaptığını söyleyen Göksu, İBB Başkanının bu konuda belediyeyi kullandığını belirtti. İstanbullu proje beklerken gidip musluk taktılar diyen Göksu, İmamoğlunun engelleniyoruz yalanını da rakamlarla çürüttü. İBBde çalışan terör iltisaklı kişilere de değinen Göksu belediyelerde işe alım sürecinin nasıl olduğunu da paylaştı. İşte detaylar...