Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor | Tahliye nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Süreç nasıl işleyecek? / 26.08.21
AHaber
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlayan Türk askerinin göreve devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Beklenen açıklamayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı, Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi. Peki tahliye nasıl olacak? Ne kadar sürecek? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.