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7/24 Dinle A Haber Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Dolar daha da düşecek mi?
Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Dolar daha da düşecek mi?

Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Dolar daha da düşecek mi?

150 Bölüm | 16:35:02

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Dolar daha da düşecek mi?

A Haber 1:33:27
02

Hangi ürünlerde KDV kaldırılacak? KDV sistemi nasıl değiştirilecek? / 12.01.22

A Haber 04:18
03

Akşener’in gerçek yüzünü anlattı /05.01.2022

A Haber 01:26
04

Kazakistan'daki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor? Küresel operasyonlar mı başladı? / 07.01.22

A Haber 03:48
05

Döviz kuru neden yükseldi? Dolar neden tekrar yükselişe geçti? Gıda fiyatlarında düşüş için tarih verdi! / 30.12.21

A Haber 01:55
06

Gıda ürünlerine yeni KDV düzenlemesi | KDV’nin yüzde 1’e çekilmesi planlanıyor! Gıda fiyatları nasıl düşecek? / 10.01.22

A Haber 01:36
07

İşte koronavirüs ve gribi birbirinden ayıran belirtiler... /04.01.2022

A Haber 01:59
08

Muhalefetin Semra Güzel sessizliği! Sert sözler: İçimizde terörle mücadeleyi engelleyen siyasi çevreler var / 11.01.22

A Haber 02:51
09

HDP’li Semra Güzel'in fezlekesi A Haber'de! Güzel'in üstünde PKK kamuflajı ve yanında AK-47 model silahlar var / 13.01.22

A Haber 02:31
10

Almanya’daki Türk taksiciler A Haber’e konuştu: Pandemi işleri etkiledi, zor geçiniyoruz / 08.01.22

A Haber 03:08

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