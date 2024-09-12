A Haber’de 11 Eylül tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; İtirafçının eşi A Haber’de konuştu! Narin’in ablası nasıl öldü? Türkiye gerçekleri A Haberden öğreniyor! Narin cinayeti bu gece aydınlanacak mı? Sessiz köy bu gece neden hareketli? Güran ailesi ile itirafçı arasında restleşme! Narinin ablası nasıl öldü? Narinin ölen ablası gerçeği! Diyarbakır-Antalya hattında sır görüşmeler! Narin cinayetinin fail-failleri kim? Narin saat kaçta öldürüldü? 267 kişi ifadelerinde ne söyledi? sorularına yanıt arandı.