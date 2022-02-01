Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Kemal Kılıçdaroğlu’nun otel fotoğrafları balıkçı fotoğrafına karşı misilleme mi?

A Haber’de hafta içi her pazartesi ve çarşamba günleri canlı olarak yayınlanan Melik Altınok ile Sebep Sonuç programına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuk oldu. Kabaktepe, AK Parti’deki çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Kabaktepe, Başkan Erdoğan’ın Trabzon ziyaretini değerlendirdi. Kabaktepe, AK Parti İl İstanbul Başkanlığı’nın 2023 hazırlıkları ne? AK Parti’nin İstanbul stratejisi ne? İstanbul seçimleri yarın olsa ne olur? Sosyal medyada AK Parti ve CHP kıyaslamasında AK Parti’nin durumu nedir? İstanbul kara teslimken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tartışmalı balıkçı ziyareti nasıl yorumlanmalı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun otel fotoğrafları balıkçı fotoğrafına karşı misilleme mi? sorularına yanıt verdi. 31 Ocak 2022 tarihli Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.