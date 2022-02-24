Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Rusya Kiev'e kadar ilerler mi?

Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haberde yayınlanan ve Melih Altınokun sunumuyla ekranlara gelen Sebep Sonuç programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Program Rusya Kieve kadar ilerler mi? 77 yıl sonra yeni dünya savaşı mı? Rusyayı NATO mu kışkırttı? Putinin hayali SSCB sınırları mı? Ukrayna krizi enerji savaşına mı dönüyor? Nükleer silahlar devreye girer mi? sorularına yanıt verdi. Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 23 Şubat 2022 - Çarşamba günkü yayınını yeniden tek parça olarak ahaber.com.trden izleyebilirsiniz.