CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Kemal Kılıçdaroğlunun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Killik, adaylık ilanı için 4 Şubat tarihini işaret etti. Bu tarihi ilk dillendiren isimler arasında olan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, A Haber canlı yayınında oldukça konuşulacak değerlendirmelerde bulundu. Meral Akşenerin Kılıçdaroğlunun adaylığını kabullendiğini fakat partisinin çıkarları için hareket ettiğini söyleyen Gökçek, Akşenerin son zamanlardaki çıkışları, pazarlık gücünü yükseltmek için. CHPden bir şeyler daha kopartmak istiyor. diye konuştu. Saraçhanede Akşener-İmamoğlu ikilisinin giriştiği şovu ve sonrasında Kılıçdaroğluna karşı attıkları ortak adımları da değerlendiren Gökçek, İmamoğlu teslim olmuş. Mecburi bir teslimiyet içerisinde, bu işten vazgeçti, Kılıçdaroğlu kaybederse ben genel başkanlığa oynarım önümü açarım diyor. ifadelerini kullandı.