Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek A Haberde yayınlanan Sebep Sonuç programında açıklamalarda bulundu. Gökçek, CHPli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşa televizyon çağrısı yaparak Gel ekrana çıkalım, Bütün dosyalar onun elinde değil mi? Milletin huzurunda bütün dosyaları gösterirsin. Bende senin vurgunlarını anlatacağım, ispat edemezsem siyasetten çekileceğim, emekliye ayrılacağım. dedi. Canlı yayında bir kulis bilgisi paylaşan Gökçek, Yavaşın AK Partiden cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini belirterek Yavaşın İYİ Partili bir milletvekili ve CHPli bir belediye başkanı ile bu konuda çalıştığını iddia etti.