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Memleket Meselesi - 06.03.2021
Memleket Meselesi - 06.03.2021
150 Bölüm | 16:35:02
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01
Memleket Meselesi - 06.03.2021
Bosna katliamında neler yaşandı? Kudüs Müslümanlar için neden önemli?
A Haber
1:53:09
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02
Akşener’in gerçek yüzünü anlattı /05.01.2022
A Haber
01:26
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03
Hangi ürünlerde KDV kaldırılacak? KDV sistemi nasıl değiştirilecek? / 12.01.22
A Haber
04:18
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04
Döviz kuru neden yükseldi? Dolar neden tekrar yükselişe geçti? Gıda fiyatlarında düşüş için tarih verdi! / 30.12.21
A Haber
01:55
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05
Kazakistan'daki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor? Küresel operasyonlar mı başladı? / 07.01.22
A Haber
03:48
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06
Gıda ürünlerine yeni KDV düzenlemesi | KDV’nin yüzde 1’e çekilmesi planlanıyor! Gıda fiyatları nasıl düşecek? / 10.01.22
A Haber
01:36
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07
İşte koronavirüs ve gribi birbirinden ayıran belirtiler... /04.01.2022
A Haber
01:59
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08
Muhalefetin Semra Güzel sessizliği! Sert sözler: İçimizde terörle mücadeleyi engelleyen siyasi çevreler var / 11.01.22
A Haber
02:51
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09
CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? Millet İttifakı'nda stratejileri HDP mi belirliyor? / 05.01.22
A Haber
03:10
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10
2022’de dünyayı neler bekliyor? Küresel ekonomide dengeler nasıl değişecek? / 01.01.22
A Haber
05:35
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