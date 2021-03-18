Memleket Meselesi 17.03.2021

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDPnin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkemeye gönderildi. Bu önemli haber A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında İstanbul 2 No’lu Barosu Başkan Adayı Av. Yasin Şamlı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı / AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu tarafından yorumlandı. İşte 17 Mart 20121 tarihli Memleket Meselesi programının tamamı….