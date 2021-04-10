Memleket Meselesi - 09.04.2021

Haktan Uysal’ın sunumuyla A Haber’de ekranlara gelen Memleket Meselesi’nin 09.04.2021 tarihli yayınında Demokrasiye infaz: 27 Mayıs 1960, 60 darbesine giden süreçte neler yaşandı? Demokrasiye infaz, Talat Aydemirin başarısız darbe girişimleri, 5 Nisan kararları, Defne Joy Fosterın ölümünün 10.yılı, Necmettin Erbakanın vefatı, Artvin Hopda çirkin saldırı, 2011de neler yaşandı? Abdurrahim Karakoça rahmetle, İyi ki doğdun Süleyman Seba konuları yorumlandı. 09 Nisan 2021 Salı günü canlı yayınlanan programın tamamını dinleyebilirsiniz…