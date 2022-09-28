A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 27 Eylül 2022 Salı günkü yayınında CHP’nin tutuklu gazeteciler raporu teröristlere kamuflaj mı? Mersin Belediyesi terör yuvası mı oldu?, CHP’nin raporu teröristlere kalkan mı oldu?, Terör-Siyaset ilişkisinde CHP’nin rolü ne?, Tutuklu Gazeteciler Raporu teröristleri aklamak için miydi? Meral Akşener’den gelen HDP restine CHP ne cevap verecek?, Akşener’den belediye başkanları hamlesi mi? ABD Ege’de savaş mı istiyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…