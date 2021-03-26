Memleket Meselesi - 25.03.2021

Haktan Uysalın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında bu hafta ABDnin Deyrizordaki YPG ziyareti ne anlama geliyor? ABDnin YPG/PKK planı ne? Akdenizde kim ne istiyor? AB bildirisindeki Türkiye mesajının perde arkasında ne var? Tüm bu sorular canlı yayında yanıt buldu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, Araştırmacı-Yazar Dr. Bülent Yavuz ve Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaracıoğlunun konuk olduğu 25 Mart 2021 tarihli programın tamamını dinleyebilirsiniz…