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7/24 Dinle A Haber Memleket Meselesi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den açıklamalar /08.06.2022
Memleket Meselesi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den açıklamalar /08.06.2022

Memleket Meselesi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den açıklamalar /08.06.2022

A Haber

150 Bölüm | 11:59:23
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01

Memleket Meselesi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den açıklamalar /08.06.2022

A Haber 1:10:25
02

Bebek’te hem ahlaksızlık hem provokasyon! Algı operasyonlarında yeni perde: Burada beslenen bir şey var / 01.06.22

A Haber 04:44
03

Başkan Erdoğan’ın havadaki elini sıkmaya çalıştı! Şevval Gökçukur A Haber’e konuştu / 03.06.22

A Haber 01:29
04

Cumhurbaşkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip Meral Akşener mi? Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz’den flaş sözler / 05.06.22

A Haber 05:25
05

ABD’nin hedefi 2023 seçimleri mi? / 28.05.22

A Haber 04:24
06

Suriye'de yeni harekat mı olacak? Olası harekatın hedefleri neresi? / 28.05.22

A Haber 03:22
07

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi kim? Asılsız iddiaları servis eden isim Yurter Özcan kimlerle neden görüştü? FETÖ ile yakın temas / 26.05.22

A Haber 01:47
08

AK Partili Sürekli’den Tunç Soyer’e tepki /07.06.2022

A Haber 1:06:46
09

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal: Kemal Kılıçdaroğlu aday olup da kazanamazsa sokağa çıkamaz / 07.06.22

A Haber 01:37
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