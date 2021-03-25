Memleket Meselesi - 24.03.2021

Haktan Uysalın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında bu hafta AK Partinin 7. Olağan Kongresinin perde arkası detayları konuşuldu. AK Partinin A Takımı ne mesaj veriyor? Partinin 2023 manifestonun detayları neler? Erdoğanın Doğu Akdenizde taviz yok mesajı ne anlama geliyor? tüm bu sorular canlı yayında yanıt buldu. ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Stratejist Dr. Eray Güçlüer ve Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şenerin konuk olduğu 24 Mart 2021 tarihli programın tamamını dinleyebilirsiniz…