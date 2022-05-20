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7/24 Dinle A Haber Memleket Meselesi | Atatürk’ün ismi neden ve nasıl istismar ediliyor? 19.05.2022
Memleket Meselesi | Atatürk’ün ismi neden ve nasıl istismar ediliyor? 19.05.2022

Memleket Meselesi | Atatürk’ün ismi neden ve nasıl istismar ediliyor? 19.05.2022

A Haber

150 Bölüm | 13:59:33
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01

Memleket Meselesi | Atatürk’ün ismi neden ve nasıl istismar ediliyor? 19.05.2022

A Haber 40:07
02

Yeni haftada altının seyri ne olacak? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? / 16.05.22

A Haber 02:50
03

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni dönem! Konut hesabı BES çatısı altına giriyor / 11.05.22

A Haber 01:31
04

Vatandaş soruyor! Altın fiyatları daha çok düşer mi? Temmuzda ek zam olacak mı? / 09.05.22

A Haber 02:21
05

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: CHP’nin içerisinde ciddi çekişme var! İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu... / 04.05.22

A Haber 03:26
06

İkramiye 43.500 TL maaşlar da yüzde 25 artacak! 3600 ek göstergede çalışmalar tamamlanıyor / 19.05.22

A Haber 04:43
07

İstanbul Finans Merkezi için yasa teklifi hazırlandı! 120 bin kişilik istihdam sağlanacak / 19.05.22

A Haber 02:35
08

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet çarkının şeması ortaya çıktı! Rüşvete isyanlarını dekontlara yazdılar: Zehir zıkkım olsun / 19.05.22

A Haber 06:11
09

Listeye A Haber ulaştı! İşte İsveç’ten istenen teröristler / 19.05.22

A Haber 02:18
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