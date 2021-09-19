Memleket Meselesi - Atina'da 'savaş hazırlığı' mı? 19.09.2021

AHaber

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu akşam Yunanistan'ın adalara konumlandırdığı askerlerin ne anlama geldiği ele alındı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Yunanistan'ı cesaretlendiren perde arkasındaki güçler kimler? Yunanistan, Türkiye'ye savaş açabilir mi? sorularına yanıt verdi. 18 Eylül 2021 - Cumartesi günün yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.