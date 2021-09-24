Memleket Meselesi - CHP-HDP'nin adayı Demirtaş mı? 24.09.2021

AHaber

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber'de ekrana gelen "Memleket Meselesi" programında bu akşam gündemin öne çıkan konuları ele alındı. Programa katılan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun sözlerini yorumladı. CHP-HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş mı? Millet İttifakı'nda neler oluyor? Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu Abdullah Gül ile görüştü mü? Genç, tüm bu sorulara canlı yayında yanıt verdi. 23 Eylül Perşembe günü yayınlanan programı yeniden ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.